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Yangın odunluğu kül etti

Bingöl’de kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın bir evin odunluğunu küle çevirdi.

Yangın odunluğu kül etti

12 Temmuz 2017 12:59

Yangın, merkez Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi yakınında meydana geldi. Kuru otların tutuşmasıyla yükselen alevler, kısa sürede Abdulkerim Bucuka’ya ait evin odunluğunu sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden üç, Orman İşletme Şefliğinden ise bir itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kontrollü bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın eve sıçramadan kontrol altına alınırken, odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi. 

Yılmaz Atar


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