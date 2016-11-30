Balıkesir'de meydana gelen orman yangınları ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı yangın sezonunda yanan ormanlık alanların kaderine terk edilmeyerek yeniden ağaçlandırma yapmak üzere çalışmaların başlatıldığına dikkat çekerek " Orman Bölge Müdürlüğümüzün yangın sezonu öncesi Dursunbey'de çıkan orman yangınında Candere Osmaniye Mahallesi Çukurtarla mevkiinde 20 Nisan 2016 tarihinde çıkan yangın aşırı poyrazın olması sebebiyle şiddetli bir şekilde sahaya hakim oldu. Yangın başlayınca ekiplerimiz hemen müdahale etti. Sezon öncesi olması ve çalışan işçilerimizin çıkışta olması ve teyakkuz durumunda olmamamız sebebiyle yangın sahasının da ekiplere uzak olması nedeniyle yangın çıkış anından 25 dakika sonra sahaya ulaşılabildi. Yangını önleme çalışmaları Cuma günü saat 6'ya kadar sürdü ve kontrol altına alınabildi. Burada 13 tane hizmet aracımız, 4 ilk müdahale aracımız, 23 tane arazöz, 4 su ikmal aracı, 11 traktör , 4 dozer, 1 adet greyder , 7 belediye itfaiye aracı yaklaşık 481 tane kişi ile yangına müdahale edildi. Sezon öncesi olması itibariyle yangına müdahalede biraz gecikildi. 231 hektar alan yangında zarar gördü. 250 bin adat ağaç yangından zarar görerek yanmıştı. Bizde orman teşkilatı olarak yanan alanları kaderine terk etmiyoruz. Hemen yanan ağaçların tespiti yapılıp raporu hazırlanarak üretimine geçiliyor. Yaklaşık 5 bin 500 m3 emval, 30 bin ster, yanan sahadan uzaklaştırıldı. 18 Mayısta üretime başlandı 11 Kasımda bitirildi. Boşaltılan sahada köklerin sökülmesi ve fidan dikimine hazır hale getirilmesi içinde çalışmalar sürdürülerek 25 Kasım tarihinde de bütün saha sürümleri tamamlandı. Yağışlarında başlamasıyla toprak fidan dikimine hazır hale geldi. Önümüzdeki günlerde de yaklaşık 660 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Yangınlar ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor

Balıkesir'de yaklaşık 6 aydır görev yaptığını hatırlatan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı "Vatandaşlarımdan rica ediyorum hafta sonları pikniğe, kendi arazilerine çalışmaya gidiyorlar. Yangınların çoğu bu yörede hafta sonları ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor. Piknik ateşleri söndürülmüyor ve sigara söndürülmeden atılıyor bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyorum. Balıkesir rüzgarlı bir il, halkımızın ciğerlerimize sahip çıkma adına özellikle hafta sonlarında biraz daha dikkatli davranmalarını ve kontrolsüz bir şekilde ateş yaktıkları yerlerden ayrılmamalarını istiyoruz. Çıkan yangınlar için derhal 177'yi aramalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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