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Yangın söndürüldükten sonra tahribat gün yüzüne çıktı

Kilis'te, askerlerin barındığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldükten sonra tahribat gün yüzüne çıktı.

Yangın söndürüldükten sonra tahribat gün yüzüne çıktı

13 Temmuz 2017 13:27
Askerlerin kaldığı konteynerde yangın - Tıkla İzle

Kilis-Gaziantep karayolunun 15. kilometresindeki Seve Barajı yanında bulunan konteyner bölgesinde saat 04.00’te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, konteynerlere ve mühimmat deposuna sıçradı. Zaman zaman mühimmat bölgesinden patlama sesleri de duyuldu. Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Kilis, Gaziantep ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri tarafından yangın söndürüldü. Halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 asker dumandan etkilenirken, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile askeri yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangının neden olduğu tahribat, alevler söndürüldükten sonra gün yüzüne çıktı. 

Mehmet Ali Dağ


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