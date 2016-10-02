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Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yangına giden itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu biri itfaiye personeli 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

02 Ekim 2016 17:32

Edinilen bilgiye göre, Süleymanlar Mahallesi’nde çıkan bir yangına müdahale etmek için Güzelbağ Mahallesindeki istasyondan hareket eden ve plakası henüz belirlenemeyen Cengiz Bayındır idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı Burçaklar yol ayrımından uçurumdan yuvarlandı. Kazada itfaiye personeli ve sürücü Cengiz Bayındır ile yangın söndürmeye gönüllü olarak giden Mustafa Yanbaş hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan ve yine yangın söndürmeye gönüllü olarak giden Hasan Ali Özçelik yaralandı. Özçelik, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 


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