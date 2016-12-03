Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 4 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Binada yaşayan vatandaşlar merdivenlerden aşağı inemeyince çatıya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına uzun süre müdahale edemeyince vatandaşlarla itfaiyeciler arasında tartışma yaşandı.

İtfaiye görevlisine tokat ve yumruk

Sinirlerine hakim olamayan bir vatandaş yangına müdahale edilmediğini iddia ederek itfaiye görevlisine tokat atarken bir başkası ise yumruk attı. Araya vatandaşlar girerek itfaiyecileri öfkeli şahısların elinden kurtardı. Takviye itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine yangından kaçarak çatıya çıkan vatandaşlar aşağı indirildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Yangına müdahale edilemediği iddiası

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmekte geç kaldığını iddia eden bina sakinleri itfaiyecilere tepki göstermeye devam edince bölgeye çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Olay yerindeki bazı vatandaşlar ise bina sakinlerinin itfaiye ekiplerine saldırılmasına tepki gösterdi. Bina sakinleri ile vatandaşlar arasında uzun süre tartışma yaşandı.

Yangın evi kül etti

Ellerine hortum alarak kendi başlarına yangına müdahale etmek isteyen bina sakinleri, alevleri söndüremeyince evdeki eşyalar küle döndü.

Yaşanan kargaşa ve itfaiye ekiplerinin saldırıya uğraması ise amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken yangına müdahalede ihmal olup olmadığının ise araştırıldığı öğrenildi.