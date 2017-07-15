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Yangına giden itfaiyeciye şok

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine aldığı ihbarla olay yerine giden itfaiye çavuşu, kendi evinin yandığını görünce şok oldu. İtfaiyeci, arkadaşları ile birlikte yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangına giden itfaiyeciye şok

15 Temmuz 2017 12:14

Edinilen bilgiye göre, Kışla Mahallesi Okul Sokak’taki 3 katlı binanın Uğur Özcan’a ait 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın ihbarının yapıldığı adrese arkadaşları ile birlikte gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan İtfaiye Çavuşu Uğur Özcan, kendi evinin yandığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Özcan, arkadaşları ile birlikte yangına anında müdahalede ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında eşi ve çocukları evde bulunmayan Uğur Özcan, büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra olay yerinden ayrıldı. 

Etiketler: ev, itfaiye, yangın


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