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Yangına uykuda yakalanan aile küçük çocuklarını son anda kurtardı

İzmir’de çıkan ev yangınına uykuda yakalanan Yaşar ailesi kendilerini son anda dışarı attı. Yangından kurtulan Baba Uğur Yaşar: "Uykuda yakalandık. Hiçbir şey çıkaramadık dışarı. Çocuğumu kurtardım ya o yeter" dedi.

Yangına uykuda yakalanan aile küçük çocuklarını son anda kurtardı

17 Kasım 2016 08:40
Yangına uykuda yakalanan aile küçük çocuklarını son anda kurtardı - Tıkla İzle

Yangın gece saat 04.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi 5104 sokakta bulunan iki katlı bir binanın üst katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede Döndü ve Uğur Yaşar çiftinin 1 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte kaldığı evi sardı. Binadan yükselen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yararlanma olmazken, Yaşar çiftinin kaldığı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

“Yangından çocuğumu kurtardım o yeter”
Çıkan yangından son anda kurtularak kendilerini dışarıya atan Yaşar ailesi, yangın esnasında yaşanan anları anlattı. Evde uyudukları esnada yangının çıktığını söyleyen baba Uğur Yaşar, “Uyuduğumuz esnada takur çukur sesler duyduk. Gözlerimizi açtığımızda etrafı duman sarmıştı. Kendimizi dışarı attık. Bir buçuk yaşında çocuğum var o an ilk onu kurtarmanın telaşına düştüm. Çocuğumu kurtardım o yeter” dedi. Yaşar ailesine teselliyi ise komşuları verdi. 

Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık


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