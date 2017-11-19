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Yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi

Bilecik’te meydana gelen yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale gelirken, evin bazı bölümlerinde yıkılmalar meydana geldi.

Yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi

19 Kasım 2017 21:33

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Derersakarı köyünde Bilal Atılkan'a ait üç katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede evi sararken ev sahibi, eşi, kızı ve torunu kendilerini dışarı attı. Yangına ilk olarak köylüler müdahale ederken, Bilecik ve Söğüt Belediyesi itfaiye ekiplerin gelmesiyle yangın saatler sonra söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 3 katlı ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan itfaiyenin müdahalesi sırasında evin bazı bölümlerinde duvarlar yıkılırken, köylüler yangını korku dolu gözlerle izledi.  

Cem Kaan Toka
 

Etiketler: bilecik, yangın

 

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