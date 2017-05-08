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Yangında 8 kişi hastanelik oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangında 8 kişi hastanelik oldu

08 Mayıs 2017 11:11

Edinilen bilgiye göre, Edremit Hekimzade Mahallesi Çınarlı Çeşme Caddesi'nde, Aliye Yalçın'a (92) ait evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan binada kalan Aliye Yalçın ile köpeğini, aynı sokakta ikamet eden üç genç dışarı çıkartırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yan binada bulunan Serkan Topyanak (35) ile Belma Topyumak (30), S T (10), H.T: (8), M.T. (15), A.O ve Z. O. da dumandan etkilendi. Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangında evin tamamı kullanılmaz hale geldi. 

Etiketler: balıkesir, yangın


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