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Yangında arılar telef oldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu baraka yanarken, içinde bulunan 10 adet canlı petek ile 30 adet arı kovanı kül oldu.

Yangında arılar telef oldu

13 Kasım 2016 22:59

Edinilen bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü Yıldız Mahallesinde yaşayan A.B., arı kovanlarını koyduğu barakada piknik tüpünü yaktıktan sonra namaz kılmak için camiye gitti. Bir süre sonra tüpten sıçrayan kıvılcım barakanın alev almasına neden oldu. Barakanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber verdi ancak 10 dakika süren yangında baraka ve içinde bulunan 10 adet petek ile 30 adet arı kovanı kül oldu.

Yangın sonrası baraka kullanılamaz hale gelirken, yangın esnasında A.B.’nin baraka içerisinde olmaması ise bir faciayı önledi. 

Hasan Fehmi Demir

Etiketler: Arılar, rize, yangın


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