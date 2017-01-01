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Yangında binada mahsur kalan 11 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’da iki katlı bir binada çıkan yangında içeride mahsur kalan 11 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangında binada mahsur kalan 11 kişiyi itfaiye kurtardı

01 Ocak 2017 17:19
Yangında binada mahsur kalan 11 kişiyi itfaiye kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi 9820. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin ilk katında meydana geldi. Çocuk odasında çıktığı iddia edilen yangın evi sarınca içeridekiler üst kata sığındı. Dumanların üst katı da sarması üzerine evde bulunanlar balkona çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalanları merdivenli araçla aşağı indirdi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarda tedavi edildikten sonra hastaneye sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Şinasi İnan
ŞANLIURFA


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