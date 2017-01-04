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Yangında can pazarı: 5 kişi dumandan zehirlendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki kömürlükte yangın çıktı. Yangında bodrum kattaki Suriyeli ailenin evi kullanılamaz hale gelirken, 2’si çocuk 5 kişi dumandan zehirlendi.

Yangında can pazarı: 5 kişi dumandan zehirlendi

04 Ocak 2017 23:46
Yangında can pazarı: 5 kişi dumandan zehirlendi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yangın, Gebze Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan kömürlükte çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 3 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşayan Hüseyin Juha isimli Suriye uyruklu vatandaşın kaldığı dairenin yanında bulunan kömürlükte yangın çıktı. Yangın kömürlükten daireye sıçradı. Apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle tüm binayı bir anda dumanlar kapladı. Binadan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar camlara taş atarak ev sahiplerini uyardı. Uyarının ardından binaya giren vatandaşlar evlerde yaşayanları dışarıya çıkarttı, ardından polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler.

2’Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangının çıktığı yere girerek söndürme çalışmalarına başladı. 112 Servis ekipleri ise dumandan etkilenen Hamza K.(13), Mustafa K.(15), Enes Mevlüt K.(11), Asiye E.(66) isimli vatandaşlara ambulans içinde oksijen vererek müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise tedbir amaçlı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik bir çalışma sonucunda yangını tamamen söndürdü. Çevrede bulunan vatandaşların itfaiye erlerine dumandan zehirlenmesin diye ayran verdikleri görüldü.

“KENDİMİZDE BULUNAN YANGIN TÜPLERİ İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTIK AMA DUMANDAN GİREMEDİK”

Yangının çıktığı caddede esnaflık yapan ve olay anını anlatan Kerim Karamehmetoğlu, “Biz müşterilerle beraber dükkanın içindeydik. Bir ses geldi hemen dışarı koştuk. İtfaiyeyi aradık hemen. Kendimizde bulunan yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık ama içeriye giremedik çünkü aşırı derecede duman vardı. Çok şükür içeride ölü yok. Herkesi dışarı çıkarttık bir şekilde. Allah’a şükürler olsun herkes sağ salim kurtuldu. Vatandaşlar dışarıda kaldı. Camları kırmak zorunda kaldık, insanlar hava alabilsin diye. Dumandan etkilenenler var” dedi.

Çıkan yangın sonrasında Suriyeli vatandaşların kaldığı daire kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Etiketler: 5 kişi dumandan zehirlendi, Gebze, Kocaeli, yangın


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