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Yangında dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti

Bursa’da bir evde elektrik ısıtıcısından çıktığı iddia edilen yangında bir genç zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangında dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti

12 Aralık 2016 13:16

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi Gül Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki İlker Taş’ın ikamet ettiği evde elektrikli ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 ekipleri, yaptıkları müdahalede yangını söndürdü. İçerisini kontrol eden ekipler, Taş’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunda yanık izi bulunmayan Taş’ın dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Taş’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
 

Ahmet Faruk Çabuk
BURSA


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