Yıllar önce eşini kaybeden ve yaşamını yalnız sürdüren Hasan Tal, kısa bir süre önce evinde çıkan yangından dolayı her şeyini kaybetti. Yangından kurtulmaya çalışırken yüzünün sağ tarafında yanıklar da meydana gelen Hasan dede, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’den yardım talebinde bulundu. Başkan Mustafa Gül’den ev sözü alan yaşlı adama geçtiğimiz gün yeni evi teslim edildi.

Yardım isteyen hiçbir vatandaşı geri çevirmediklerini belirten Başkan Gül, “Yaşlı insanlarımızın iyi olması için elimizden geleni her zaman olduğu gibi bu gün de yapacağız. Hasan Dedemizin yanan evinin yerine prefabrike bir ev yaptırdık. Allah yardımcın olsun. ” dedi.

Başkanı yanaklarından öperek teşekkür eden ve evinin anahtarını teslim alan Hasan Dede, evinin odalarını gezerken duygusal anlar yaşadı.