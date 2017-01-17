Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yangında evleri küle dönen teyzesini sarılarak teskin etti

Yangında evleri küle dönen teyzesini sarılarak teskin etti

Adana'da klimadan çıkan yangında bir ev küle döndü. Evde yaşayan 3 kadın ve 2 çocuk yanmaktan son anda kurtulurken, çocuklar ağlayan teyzelerini teskin etti.

Yangında evleri küle dönen teyzesini sarılarak teskin etti

17 Ocak 2017 09:48
Yangında evleri küle dönen teyzesini sarılarak teskin etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Karataş ilçesinde oturan Ayşe Çevrici, hastalanan kızı Defne'yi doktora götürmek için diğer çocuğu Duru'yu da yanına alarak Adana'ya geldi. Ayşe Çevirici çocuklarını hastaneye götürdükten sonra Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki annesi Güngör Ahı'nın evine geldi. 

Sabah evde Ayşe Çevirici, kız kardeşi Asuman Ahı, annesi Güngör Ahı ile çocukları uyurken birden bir sesle uyandıklarında oturma odasındaki klimanın yandığını fark ettiler. 

Bir anda alevler her tarafı sardı. Anne Çevirici çocuklarını alıp dışarı çıkardı. Klimanın yandığı odada yatan Güngör Ahı, kızları tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.

Bu arada, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ev küle döndü. Yangından etkilenen iki kız kardeş ve anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

"Ağlama teyze biz yanındayız"

Evleri küle dönen Asuman Ahı gözyaşlarına boğuldu. Duru Çevirici ağlayan teyzesine sarılarak, "Ağlama teyze biz yanındayız" diyerek teskin etmeye çalıştı. Çevirici ağlayan teyzesine uzun süre sarılıp ağladı.
Asuman Ahı, bir anda yangın çıktığını, canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Güngör Ahı ise evinin yanına gelerek gözyaşlarına boğuldu. 

Ayşe Çevirici, evde uyurken birden yangın çıktığını, annesinin içeride kaldığını, onu kurtarmaya çalıştıklarını, ayaklarında yanık oluştuğunu kaydetti.
Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. 

Fatih Keçe
ADANA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!