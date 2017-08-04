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Yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi ailelerine teslim edildi

Mersin’in Silifke ilçesinde anneleri alışverişe gidince evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi ailelerine teslim edildi

04 Ağustos 2017 13:15

Edinilen bilgiye göre, olay, Silifke ilçesi Sayağzı Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sevgi Karakan ve Güneş Yapal isimli kadınlar çarşıya alışverişe çıktı. Bu sırada iki kadın çocukları Hasan Umut Karakan (3), Aykut Yapal (9) ve Durdu Yapal’ı (4) 18 yaşındaki Ümmühan Yapal’a bıraktı.

Bir süre sonra evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına müdahale edemeyen Ümmühan Yapal evin dışına çıkıp bayıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve evde söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri 3 yaşındaki Hasan Umut Karakan ve 4 yaşındaki Durdu Yapal’ın cesedini buldu. Yangın sırasında 9 yaşındaki Aykut Yapal’ın ise bakkala gittiği için evde bulunmadığı öğrenildi.

Ölen 2 çocuğun cansız bedenleri sabah saatlerinde otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yaklaşık 2 saat süren otopsi işleminin ardından küçük çocukların cansız bedenleri yakınlarına teslim edildi. Cenaze aracı Mersin’in Silifke ilçesine gitmek üzere yola çıktı. 

Umutcan İşledici


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