Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi 8. caddede bulunan bir apartmanda Tekin Deli’ye ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yatak odasından çıktığı belirlenen yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında apartmanın aşağı katlarında bulunan aileler polis ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ancak son katta oturan ve apartmanı kaplayan yoğun duman nedeniyle aşağıya inemeyen bir aile evlerinin balkonuna çıktı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği yangında itfaiye ekipleri, 5. katta dumandan dolayı mahsur kalan aileyi itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtardı. İtfaiye ekiplerinin aşağı indirdiği aileye sarılan apartman sakinleri komşularını teselli etti.

Apartman sakinlerinden Emin Yağlı, akşam yemek yedileri sırada evlerine gelen komşularının apartmanda yangın çıktığını söylediğini belirterek, “Kapıyı açan gelinimiz yanımıza geldi. Baba ev yanıyor dedi. Hemen çocukları alarak aşağı indik. Karşı daireden dumanlar yükseldiğini görünce kapıyı kırarak doğalgaz vanasını kapattık. Elektrikleri kestik. Kapıyı kırınca duman birden binaya doldu. Komşularımızı aşağı indirdik. Ev sahibi de yoktu. Üst kattaki komşularımızda elektrik kesik olunca ve yoğun duman nedeniyle aşağı inemedi. İtfaiye ekipleri gelerek kurtardı. Yangın yatak odasın çıkmış ama neden olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bülent Özkaleli - M. Muttalip Yalçın

