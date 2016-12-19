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Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Esenyurt’ta bir apartmanın boşluğunda çıkan yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 3’ü çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Paniğe yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

19 Aralık 2016 09:03
Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı - Tıkla İzle

Yangın, Esenyurt Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartman boşluğuna atılan çöplerin aniden tutuşmasıyla dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede apartman içerisini tamamen kaplayan dumanlar nedeniyle üst kattaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar balkonlara çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Kıraç itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da üst katların balkonlarında yardım bekleyenleri yangın merdiveniyle aşağı indirdi. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 3’ü çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, çevredeki vatandaşların yangını ve kurtarma çalışmalarını meraklı bakışlarla izlediği görüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi inceleme başlatıldı.

Selim Bayraktar

Etiketler: Esenyurt, yangın


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