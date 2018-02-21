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Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı!

Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki 3 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Bina sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı ve sokağa döküldüğü yangın esnasında, apartmanın 3'üncü katındaki evde bulunan iki çocuk ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı!

21 Şubat 2018 13:21

Yangın, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zemin katta bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında ise binayı saran dumanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. O anlarda ise apartmanın 3'üncü katındaki bir evde bulunan iki küçük kız çocuğunun dumandan etkilenmemesi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

"Balkondan içeri girerek çocukları kurtardılar"
İtfaiye aracının merdiveni ile evin balkon kısmından içeri giren ekipler, çocukları balkona çıkartarak bina sakinleri ve ailesine rahat bir nefes aldırdı. Ekiplerce kurtarılan çocuklar ailesine teslim edildi. Maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

 

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