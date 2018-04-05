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Yangında mahsur kalan kuşları komşular kurtardı

Maltepe’de bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan 2 kuşu ise bina sakinleri tarafından kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan kuşları komşular kurtardı

05 Nisan 2018 09:16
Yangında mahsur kalan kuşları komşular kurtardı - Tıkla İzle

Olay, 23.00 saatlerinde, Maltepe Fındıklı Mahallesi Evren Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri panik yaşadı. Çevrede ki vatandaşların apartman dairelerine merdiven uzatması sayesinde apartman sakinleri evlerinden çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

“Üst Katta mahsur kalan 2 kuş komşular tarafından kurtarıldı”

Öte yandan yangında üst katta bir dairede mahsur kalan 2 kuşu bir vatandaş kurtararak sahibine teslim etti.

“İçerde oturuyorduk bir anda patlama oldu”

Apartman sakinlerinden Adem Sofu evde otururken bir anda patlama olduğunu belirterek “Patlama sesini duydum, kapıyı açmamla birlikte panonun yandığını gördüm. Daha sonra dışarı çıktım bütün binadakilere bağırdım. İçeriden merdiven getirdik, merdiven dayadık birkaç kişiyi buradan aşağıya indirdik, birkaç kişiyi de çatıdan dolaştırarak yan binadan indirdik. Ondan 10 dakika sonra da itfaiye geldi” şeklinde konuştu.
Yangınla ilgili araştırmalar sürüyor.  

Aydemir Kadıoğlu
 

 

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