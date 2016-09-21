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Yangında mahsur kalan öğretmen son anda kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında, binaya yeni taşınan öğretmen itfaiye tarafından son anda kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan öğretmen son anda kurtarıldı

21 Eylül 2016 14:45

Söke’nin Zümrüt Sokak ve Zımba Sokak kesişiminde bulunan apartmanın dördüncü katında yangın çıktı. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen yangında eve kiracı olarak yeni taşındığı öğrenilen öğretmen Aydın Kabak canını zor kurtardı. Alevler içinde kalan evde büyük hasar oluşurken, eve yalnız yaşayan Aydın Kabak’ın evden çıkamadığı, balkonda itfaiyenin gelmesini beklediği öğrenildi. Söke İtfaiye ekipleri evin dış kapısını kırarak içeri girebildi. Balkonda bekleyen Aydın Kabak itfaiyenin uzattığı merdivenle balkondan alınabildi. 

Yangının evin oturma odasından sigara izmaritinden çıktığı ifade edildi. Yangında apartmanda herkesin uykuda olduğu sırada, baca borularından dumanın diğer evlere de sızmaya başladığı, uyanan komşuların birbirlerini uyarmasıyla felaketin boyutunun büyümediği belirtildi. Apartmanda bulunan herkes yangının şoku ve korkusunu yaşadı. 

Levent Tuncer

Etiketler: aydın, Aydın Kabak, söke, Yangında mahsur kalan öğretmen


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