Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Yangında ölen 3 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi

Yangında ölen 3 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi

Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk, Düzce'de gözyaşları arasında toprağa verildi.


03 Kasım 2016 17:42

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Yunus Emre Sitesi’nde anneanne Hatice Duman namaz kılarken, torunları 10 yaşındaki Semih Kabacı ve 3 yaşındaki kardeşi Nisa Kabacı’nın bulunduğu odadan alevler yükseldi. Çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden küçük Nisa, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Bakacak köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi. Anne Dilek Kabacı ve anneanne Hatice Duman gözyaşlarına boğulurken, acılı aileyi yakınları teselli etti. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

Etiketler: bolu haberleri, Nisa Kabacı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!