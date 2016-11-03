Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Yunus Emre Sitesi’nde anneanne Hatice Duman namaz kılarken, torunları 10 yaşındaki Semih Kabacı ve 3 yaşındaki kardeşi Nisa Kabacı’nın bulunduğu odadan alevler yükseldi. Çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden küçük Nisa, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Bakacak köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi. Anne Dilek Kabacı ve anneanne Hatice Duman gözyaşlarına boğulurken, acılı aileyi yakınları teselli etti.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem