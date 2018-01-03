Yangında ölen çocukların davası yeniden görülmeye başlandı

Sanık anne ve babanın gelmediği duruşmada ilk kez konuşan 8 yaşındaki Arda Çelen, anne ve babasının evde olmadığını, uyandıklarında bilgisayarın yandığını, mutfaktan su alıp döktüklerinde yangının daha da büyüdüğünü ve daha sonra ağabeyi Baran ile birlikte evden çıktıklarını söyledi.

Davaya konu olan olay, Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 203/1 Sokak numara 5'te 7 Aralık 2015 günü meydana geldi. Olayda, Çelen ailesinin kaldığı tek katlı evde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın evi tamamen sararken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Evde bulunan 5 yaşındaki Ata Çelen, 7 yaşındaki Baran Çelen ve 6 yaşındaki Arda Çelen kendi imkanları ile evden çıkarken, ihbar üzerine eve gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Aralarında sorun bulunduğu belirtilen anne Arife Çelen ve baba Ferhat Çelen'in evde olmadığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen evde itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada, 8 yaşındaki Helin Çelen ile küçük kardeşi 1 yaşındaki Emir Çelen'in cansız bedenlerini yan yana bulundu. Kurtulan üç kardeşin "Evimizi sakallı biri yaktı" demesi üzerine 'Sakallı deli Kadir' diye bilinen Kaan Kadir Kirik, polis tarafından gözaltına alındı. Kirik ve olay sırasında kocası Ferhat Çelen ile Menderes'te bulunan Arife Çelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çelen çifti, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Kadir K. tutuklandı. 3 şüpheli hakkında dava açıldı. Yangında 8 yaşındaki Helin Çelen'nin kurtardığı dumandan etkilenen Ata, Baran ve Arda Çelen'in evlerinin hemen yanı başlarındaki hastaneye ayaklarında ayakkabı olmadan giderken görüntüleri güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Beraat kararı bozuldu

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu mahkeme heyeti, anne Arife Çelen, baba Ferhat Çelen ve Kaan Kadir Kirik'in delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, suç ve hüküm tarihlerinde 15 yaşından küçük olan mağdurlar Baran, Arda ve Ata Çelen'in anne ve babasının sanık olması nedeniyle mağdurları temsilde menfaat çatışması bulunduğunu ve ilgili kanununa göre mağdurlara bu davaya ilişkin olarak temsil kayyımı tayin ettirilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, kayyımın şikayet ve katılma konusundaki beyanının alınmasının ardından hüküm kurulması gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu, mağdur Arda Çelen ile tanıklar Ayhan Çamurlu ile Adem Çakır'ın soruşturma ifadelerine itibar edilmediği, karar gerekçesinde tartışılmadığı ve eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Sanık anne ve baba duruşmaya gelmedi

Kararın bozulmasının ardından dava, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmeye başlandı. İlk duruşmaya, başka bir suçtan hükümlü bulunan sanık Kaan Kadir Kirik, mağdurlardan Ata ve Arda Çelen ile avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Sanık olan anne Arife ve baba Ferhat Çelen duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin bozma kararını okudu. Taraflar bozma kararına itiraz etmediklerini dile getirdi. Yaşı küçük olan Ata ve Arda Çelen'in ifadeleri psikolog eşliğinde geldi. Yaşı küçük mağdurlar ile duruşma öncesi görüştüğünü belirten psikolog, yaşı küçük olan mağdurların fiziksel ve bilişsel gelişimlerinin takvim yaşlarına uygun olduğunu, sorulan soruları anlayabildiklerini ve cevaplayabildiklerini belirtti. Mağdurların kendilerini ifade etmelerinde herhangi bir engel olmadığını belirten psikolog, yaşlarına uygun soru sorulduğunda cevap verebileceklerini, ancak söyleyeceklerinin hafızalarına dayalı olmayabileceğini ve başkalarının ifadelerine göre öğrendikleri şeyleri sanki kendileri yaşamış gibi anlatabileceklerini söyledi.

Küçük Arda olay gününü ilk kez anlattı

Mahkeme başkanının sorduğu sorulara 7 yaşındaki Ata Çelen evet ya da hayır diye cevap verirken, 8 yaşındaki Arda Çelen ise gece evde uyuduklarını, anne ve babasının evde olmadığını, salonda Ata, Baran ve kendisinin yattığını, Emir ve ablası Helin'in başka odada yattığını söyledi. Kendilerini ağabeyi Baran'ın uyandırdığını ifade eden Arda Çelen, salondaki bilgisayarın yandığını, mutfaktan su alıp ateşe döktüklerini, yangının daha da alevlendiğini, bunun üzerine Baran ile birlikte evden çıktıklarını, evde yabancı kimsenin olmadığını söyledi. Tanık olarak dinlenen olay günü Buca Asayiş ekiplerinde görevli polis memuru S.A. ise davaya konu olan yangının nasıl çıktığını, kim ya da kimler tarafından çıkarıldığını bilmediğini belirterek, "Hastaneye giden çocuklar, 'Bizim evi Kadir yaktı' demişler. Biz bunu hastanede çalışanlardan duyduk. Hastane ile yangının meydana geldiği yer birbirine yakındı. Biz bu bilgiyi aldıktan sonra tekrar olay yerine gittik. İtfaiye yangını söndürmüştü. Kadir K. tarafımızca tanınıyordu. Kadir'i de olay yerinde görünce yakaladık" dedi.

Duruşma savcısı, yaşı küçük mağdurların ve tanık beyanlarına bir diyecekleri olmadığını, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Atakan Şen