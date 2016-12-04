Olay, saat 20.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi 4488 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, üç katlı binanın çatı katında çıkan yangında evde büyük çaplı zarar meydana geldi. Olay yerine 110 itfaiye, 112 acil sağlık ve 155 polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye ekipleri evde bulunan Kuran’ı Kerim'in yanmadığını gördü. Yangında can kaybı olmazken evde büyük çaplı zarar meydana geldi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, “Üç katlı bir binada yangın olayı yaşadık çatı çöktü kargı tavan olmasıyla çatı çökmüş durumda. Yangının bacadan ya da sobadan çıktığını tahmin ediyoruz. İçeride yine daha önce gittiğimiz yerlerde olduğu gibi Kuran’ı Kerim'in yanmadan kurtarıldığını gördük, bu Kuran'ın mucizesidir” dedi.

Adem Şahin