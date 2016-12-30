Hisaralan Mahallesi'nde 18 Aralık'ta müstakil bir evde sobadan çıkan yangın sonucu evde tek başına bulunan Salih Altıntaş'ın eli ve yüzünde yanıklar oluştu. Anne Yasemin Altıntaş'ın hayvanlara bakmak için evden gittiği sırada çıkan yangında küçük Salih mahallelinin çabalarıyla evden çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. 12 gündür hastanede tedavisi eden Salih'e vatandaşlardan destek yağarken, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise beraberinde AK Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Aydemir ile birlikte müjdeli haber verdi. Aileye Paşaalanı Mahallesi'nde doğalgazlı ev tuttuklarını söyleyen Başkan Yılmaz, minik Salih ile yakından ilgilendi.

Başkan Yılmaz aileye maddi ve manevi destek sağlayacaklarını belirterek,"Çocuğumuz tedavisini gördükten sonra, kendi evleri yandığı için Belediyemizin, Ticaret Odamızın ve hayırseverlerimizin imkanlarıyla Paşaalanı Mahallesi'nde doğalgazlı kiralık ev tuttuk. Hayırsever iş adamlarımız da gerekli tedariklerini yapıyorlar. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da şu an konforlu, güzel ve rahat edebilecekleri ev için çalışıyorlar" dedi.

Abisine iş imkanı sağlayacaklar

Minik Salih'in Şırnak Silopi'de askerliğini yapan abisi Şafak Altıntaş'a da tezkeresi sonrası iş imkanı sağlayacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Abisinin tezkeresine kısa bir süre kalmış. Balıkesir Valiliğinin de desteği ile askerliğine Balıkesir'e devam etmesini sağlayacağız. Askerliği bitince de kendisine iş imkanı oluşturacağız" dedi.

Yangın esnasında evde olmayan anne Yasemin Altıntaş ise olayın gerçekleşme şeklini anlatarak, "Ben hayvanlara bakmaya gitmiştim. Oğlan evdeydi, oynuyordu. Eve döndüğümde ev tutuşmuştu. Oğlanı zor kurtardım. 12 gündür hastanedeyiz" dedi.

İki oğlu ile yaşayan ve eşini de 2 sene önce kanserden kaybettiğini söyleyen Altıntaş, "Maddi gelirimiz yok. Oğlum için yetim maaşı alıyoruz. Ama şu an bize ulaşan çok kişi oldu. Bütün vatandaşlardan Allah razı olsun. 'Eşya alalım, onu yapalım' diyerek hesap numarası istediler" dedi.

Minik Salih'in operasyonunu gerçekleştiren Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Bozkurt ise "Çocuğun her iki elinde ve yüzünde yanık var. Enfeksiyon ve hayati tehlikesi yok. Ama iz kalıp kalmayacağı 1 hafta kadar sonra ancak belli olabilir. Geldiği güne göre oldukça iyi. 1 hafta kadar daha biz de kalır. Yüzünde iz kalabilir ama ellerini kullanabilecek" dedi.

Taşkın Sarıca

BALIKESİR