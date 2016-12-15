Olay, Kilimli ilçesi Güney Mahallesi'nde iki katlı bir evin alt katında meydana geldi. İddialara göre hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hatice Kurt, üçü erkek, biri kız olmak üzere dört çocuğunu evde bırakarak iki aylık ev kirasını vermeye gitti. Tek göz harabe odada yaşayan minik çocukların bulunduğu evin hurdalarla dolu yan odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının büyümesi ile dumandan etkilenen çocuklar, bulundukları odanın penceresini kırmaya çalıştı. 11 yaşındaki Sedat Kurt pencerenin camını kırarak kardeşlerinin nefes almasını sağladı. Yangını fark eden komşular da durumu 112 sağlık ekipleri ile 110 itfaiyeye bildirdi. Dumandan etkilenen ağabey Sedat, 8 yaşındaki Emrah, 6 yaşındaki Samet ile 5 yaşındaki Rabia adlı kardeşlerini komşuların yardımıyla kırılan pencereden çıkartmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Sedat'a ilk müdahalede bulundu. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Hastanesine kaldırılan dört kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Yangını haber alan 53 yaşındaki anne Hatice Kurt da önce eve gelerek çocuklarının akıbetini sordu. Telaşlı anne, ardından hastaneye giderek çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı.

Okul çağındaki kardeşlerden bazılarının ekonomik sebeplerden dolayı okula gidemedikleri öne sürüldü. Yangında evden geriye ise yanan oyuncaklar ile hurda malzemeleri kaldı.

Ömer Tekcan - Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

