Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Aladağ ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 3 öğrencinin mahsur kaldığı, 13 öğrencinin ise yaralandığı iddia edildi.

Yangına ilişkin açıklama yapan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, mahsur kalan öğrencilere yönelik çeşitli söylentiler olduğu ancak mahsur kaldığı iddia edilen 3 öğrencinin varlığından emin olmadıklarını söyledi.

İtfaiyenin dört koldan binaya müdahale ederek yoğun alev alan ahşap katı söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Akgedik, birkaç öğrencinin alevlerden kaçmak için pencerelerden atlayarak yaralandığını ve tedavi altına alındıklarını kaydetti.

Akgedik, şöyle konuştu:

“İçeride kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bilgimiz yok. Bazıları içeride öğrenciler var diyor bazıları yok diyor. Yurtta toplamda 28 öğrenci kalıyor. Bazıları mahallelere dağılmışlar, tespitini yapamıyoruz. Bölge Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile bizim itfaiye araçlarımız yangına müdahale ediyor. Son kata girebilmiş değiliz. Öğrenciler hakkında sağlıklı bilgimiz yok. Öğrenciler daha çok köylerde yaşayan ailelerin çocukları olduğu için şu an ailelerinden de buraya gelen yok.”

Nuri Pir

