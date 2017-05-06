Yangını bıraktılar gazetecilere saldırdılar

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde bulunan atık kağıt fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hareket eden gazeteciler fabrika çalışanlarının engellemeleriyle karşılaştı. Fabrikanın güvenlik amiri olduğunu belirten kişi, gazetecilere özel mülk uyarısında bulunarak yerel televizyon muhabiri Gökhan Çalı’yı yaka paça dışarı çıkardı.

Güvenlik personeli, tonlarca kağıdın kül olduğu yangın alanında ve etrafında gazetecilerin görüntü almaması için adeta etten duvar ördü. Yaşananlar gazetecilerin kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Muhammet Özer - Çağrı Solak

