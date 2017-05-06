Diğer
Kategoriler

Yangını bıraktılar gazetecilere saldırdılar

Kahramanmaraş’ta, atık kağıt fabrikasının deposunda çıkan yangını görüntülemek isteyen gazetecilere fabrika çalışanları saldırdı. Çıkan arbede de gazeteciler olay yerinden çıkarıldı.

Yangını bıraktılar gazetecilere saldırdılar

06 Mayıs 2017 15:40

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde bulunan atık kağıt fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hareket eden gazeteciler fabrika çalışanlarının engellemeleriyle karşılaştı. Fabrikanın güvenlik amiri olduğunu belirten kişi, gazetecilere özel mülk uyarısında bulunarak yerel televizyon muhabiri Gökhan Çalı’yı yaka paça dışarı çıkardı.

Güvenlik personeli, tonlarca kağıdın kül olduğu yangın alanında ve etrafında gazetecilerin görüntü almaması için adeta etten duvar ördü. Yaşananlar gazetecilerin kameralarınca saniye saniye görüntülendi. 

Muhammet Özer - Çağrı Solak
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!