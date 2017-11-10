Yangını fark eden gençler yaşlı kadını kurtardı

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kimliği öğrenilemeyen yaşlı bir kadına ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada içeriden gelen sesleri fark eden gençler, evin bahçesine atladı ve evin içerisinde yaşlı kadın olduğunu fark etti. Evin kapısını kırarak içeriye giren gençler, yaşlı kadını kurtararak dışarıya çıkarttı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı kadını alevlerin içinden kurtaran gençlerden İbrahim Vural (20), "Arkadaşlarımla gezerken bir anda alev çıkmaya başladı. Ne oluyor falan derken, yangına doğru gittik. Daha sonra bağırdık içeriden teyzenin sesi gelmeye başladı. Sonra duvardan atladık, kapıyı kırmaya çalıştık, kapıyı kırdıktan sonra teyzeyi çıkarttık. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin

