Yangını fark eden site sakini faciayı önledi

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede çıkan yangını fark eden apartman sakini sayesinde facia önlendi.



Yangın gece 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yangın 6 katlı binanın en üst katında bulunan bir dairede yapılan mangaldan çatıya sıçrayan kıvılcımların yalıtım malzemelerini tutuşturmasıyla meydana geldi.

Çatıdaki dumanı fark eden aynı sitede yaşayan Erdinç Duran doğalgaz ve elektrik kaynaklarını kapatarak binada bulunanlara yangını haber verdi. Bina tahliye edilirken olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerini yangını 15 dakika içerisinde kontrol altına alarak büyümesini engelledi. İtfaiye yangına 7 ekiple müdahale etti.



Kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili ekipler soruşturma başlatırken site sakinleri uzun süre sokakta korkulu gözlerle itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izledi.

Yusuf Ali Arslan