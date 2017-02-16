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Yangını söndürmek için su bidonu fırlattı

Zeytinburnu’nda bir binanın bahçesi ve içindeki kulübe henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, binada yaşayan bir vatandaş alevlerin arasına su bidonu fırlattı.

Yangını söndürmek için su bidonu fırlattı

16 Şubat 2017 10:48
Yangını söndürmek için su bidonu fırlattı - Tıkla İzle

Yangın, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi İETT Blokları’nda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanıldığını iddia edilen bir genç, akşam saatlerinde bahçe içerisindeki kulübeye girdi. Gencin içeride bir süre vakit geçirmesinin ardından ahşap kulübeden alevler yükselmeye başladı. Kulübeden yükselen alevler bahçeye de sıçradı. Bahçenin bir anda alev alıp yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Zeytinburnu itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kulübedeki gencin ise vatandaşların yardımıyla içeriden çıkartıldığı öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına geçildi.

Alevlerin arasına su bidonu fırlattı

Öte yandan sokağa dökülen mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalleli büyük panik yaşarken, binada oturan vatandaşlardan biri alevlerin arasına su bidonu fırlattı. Bazı mahalle sakinleri ise evlerinin balkonundan cep telefonlarıyla yangını görüntüledi.

“Benim balkonumun yanında oldu”

Yangını gören mahalle sakini Melih Avcı, “Önce bir ışık gördüm. Çatırtıları duydum. Çıkıp mahalleye geldim. Yangın her tarafı sarmıştı. Her taraf alev içindeydi. Bütün mahalle yardım etmeye çalıştı su filan döktüler ama hiçbir işe yaramıyordu. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye yangına müdahale etti. Binamız biraz yangına yakın. Benim balkonumun hemen yanında oldu” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu kullanmış olabilir”

Yanan kulübenin içinden bir kişiyi çıkardıklarını belirten Atilla Evren, “Biz buradaydık. Haber verdiler kulübe yanıyor diye. Biz hemen koştuk çocuğu çıkardık. Biz hemen çıktık ve itfaiyeye haber verdik. Patlama sesi duyduk. Tüp mü vardı bilmiyorum. Uyuşturucu kullanmış olabilir. Biz içeriden çıkardık. Hala ayakkabılarımı alayım diyordu. Korktuk tabii. Kuru ağaçlar vardı. Onlar yanar diye korktuk” dedi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. 

Caner Sönmez

Etiketler: su bidonu, yangın, zeytinburnu


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