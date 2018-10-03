Yangını söndürmek isterken can verdi

Yangın, 11 Eylül'de Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İsmail Atakan'a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Atakan'a ait evde sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Salonda çıkan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Uyanan aile bireyleri yangına müdahale ederken, ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangına müdahale etmeye çalışırken vücutlarında yanıklar oluşan İsmail Atakan ve oğlu Barkın A. ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, hastanede tedavi altına alınan İsmail Atakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Barkın A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Murat Kanber/