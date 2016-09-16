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Yangının büyüklüğünden panikleyen itfaiye eri kalp krizi geçirdi

Sakarya’da 2 katlı ev, 2 ahır ve bir samanlık çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye eri, yangının büyüklüğünden panikleyerek kalp krizi geçirdi.

Yangının büyüklüğünden panikleyen itfaiye eri kalp krizi geçirdi

16 Eylül 2016 17:15
Yangının büyüklüğünden panikleyen itfaiye eri kalp krizi geçirdi - Tıkla İzle

Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi’nde Muharrem Silah’a ait olan 2 katlı ev ile evin bitişiğinde olan ahırla samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, çevrede bulunan başka bir ahıra daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 araçla müdahale edilen yangına, iş makineleri de destek verdi. Uzun süren uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışması yaptı. 

Yangına müdahale etmek için ekiple birlikte gelen itfaiye eri Hakan Atmaca, yangının büyüklüğünden panikleyerek kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan 112 acil ambulansı ile Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye erinin hastanede tedavisi sürüyor.  

Etiketler: itfaiye, sakarya


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