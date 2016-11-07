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Yanık izlerine dikkat

Hem kadınların hem de erkeklerin hayatları boyunca en az bir defa çeşitli yanık tehlikeleri atlattıklarını belirten Estetisyen Neslim Güngen, yanık izlerinin ileride psikolojiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Yanık izlerine dikkat

07 Kasım 2016 10:45

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Özellikle kadınların görünür bölgelerindeki yanık izlerine karşı erkeklere göre çok daha hassas oldukları biliniyor. Estetik olarak rahatsız edici bir görünüm teşkil eden bu yanık izleri ilerleyen yıllarda birer takınca haline gelebiliyor" dedi.
Geçmişten bugüne, yanık izlerini tedavi amaçlı birçok yöntem kullanıldığını kaydeden Güngen, "Koca karı merhem karışımlarından tutun, cerrahi müdahaleye kadar denenen birçok metotta hastalar beklediği sonuca ulaşamamıştır. Merkezimizde uygulanan dermaterapi yöntemiyle ciltte mikro kanallar açılarak bitkisel kök hücre ürünlerinin cildin alt tabakasına kadar iletilmesi sağlanır. Mikro iğne terapisi bildiğimiz birçok yöntemden daha etkilidir. Sadece dört ile altı seansta (hastanın ihtiyacına göre) 20 yıllık yanık vakaların da bile gözle görülür ortalama yüzde 70 oranında iyileşme saptanmıştır" ifadelerini kullandı.

Uzman Estetisyen Güngen, "Dermapen67890-kök hücre uygulamasının sadece yanık vakalarında değil, aynı zamanda güneş lekeleri, genus gözenekler, ince çizgi ve kırışıklarda, cilt sarkmalarında, sivilce çukurları ve kesik izlerinde de son derece etkilidir." şeklinde konuştu.

Etiketler: yanık izleri


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