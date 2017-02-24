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Yanında çalışan kadını yaralayan sanığa 14 yıl hapis

Zonguldak’ta yanında çalışan 37 yaşındaki B.B.’yi av tüfeği ile yaraladığı iddiasıyla tutuklu bulunan 27 yaşındaki sanığa, 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Yanında çalışan kadını yaralayan sanığa 14 yıl hapis

24 Şubat 2017 17:39

İddialara göre, B.B. isimli kadın, Cüneyt T.’nin kurye dağıtım şirketinde işe başladı. İşten ayrılmak isteyen B.B.’yi silahla tehdit eden sanık, cinsel saldırıda da bulundu. B.B., bir süre sonra işten ayrıldı.

Olay günü ise Cüneyt T., B.B.’nin evine giderek av tüfeği ile ateş etti. Olayda yaralanan kadın hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Cüneyt T. ise olay günü bıçakla hafif şekilde yaralandı.

“Tasarlayarak veya bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle adam öldürmeye teşebbüs”, “Nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali”, “Nitelikli cinsel saldırı”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Mala zarar verme” suçlamasıyla tutuklu bulunan Cüneyt T. Zonguldak Adliyesinde hakim karşısına çıktı.

Olay günü yaşananları anlatan Cüneyt T., “Olay günü hayatımı gayet normal devam ettirirken mağdurenin kızı beni arayıp ‘anneme tecavüz ettin’ dedi. Sinirle oraya gittim. Ancak kimseye zarar vermek amacım yoktu. Üstüme saldırıp silah patlamamış olsaydı, o gece yaralanma olmayacaktı. Silahla eve girdim karşı taraf beni bıçakla yaraladı. Mağdur konusunda üzgünüm. Çünkü çocukları karşısında küçük duruma düştü. Ben de çocuklarımın karşısında mahcup duruma düştüm. Son söz olarak pişmanım” dedi.

“Mala zarar verme” ve “Nitelikli cinsel saldırı” suçlamasından beraat eden sanığa, “Tasarlayarak veya bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle adam öldürmeye teşebbüs” ile “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

1 yıl 8 ay hapis verilen "Nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. 

Onur Altındağ
 

Etiketler: av tüfeği, hapis cezası, işçi


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