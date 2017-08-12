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Yanından ayırmadığı keçileri ile tatile çıktı

İstanbul’dan memleketi Giresun’a tatile giden Mustafa Birdal, “Evladım gibiler elimde büyüdüler” dediği keçilerini de arabanın bagajında bavullar ile yan yana götürmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Yanından ayırmadığı keçileri ile tatile çıktı

12 Ağustos 2017 09:53

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bahçesinde keçi besleyen Mustafa Birdal, memleketi Giresun’a giderken çok sevdiği hayvanlarını da arabanın bagajında bavullar ile yan yana götürdü. Samsun’un Havza ilçesinde dinlenme tesislerinde mola verirken görüntülenen sevimli keçiler vatandaşların ilgi odağı oldu.

Birçok vatandaş birisi yavru olan keçi ile fotoğraf çekinmek istedi. Kimi vatandaşlar da keçileri elleriyle arpa vererek besleyip sevmeyi tercih etti. Vatandaşların bazıları da eşine nadir rastlanacak bir durumu gördükleri gibi olayı cep telefonları ile kayıt altına almaya başladılar. Sevimli keçiler ve Birdal ailesi dinlenme tesisinde dinlendikten sonra vatandaşların şaşkın bakışları arasında Giresun’a doğru yola devam ettiler.

“Evladım gibiler elimde büyüdüler”

İnsanların genelde kedi köpek beslemeyi sevdiğini kendisinin ise keçi beslemeyi sevdiği dile getiren Mustafa Birdal, “Hayvanlarımı Gaziosmanpaşa’da evimin bahçesinde besliyorum. Onlar için sık sık mola yapıyoruz ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evladım gibiler elimde büyüdüler, onlara bakkaldan süt aldım. Hayvanlarım ile birlikte Şimdi Giresun’a gidiyoruz, her durduğumuz yerde çok yoğun ilgi görüyoruz, hep resim çekiniyorlar” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç


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