Yankesiciler cebindeki tüm parayı çaldılar

Maddi durumunun yetersizliğinden ve borçlarından dolayı 31 Eylül 2017 tarihinde bankadan kredi çeken Süleyman Özkan, 3 Kasım 2017 tarihinde halk otobüsüne bindiği sırada cebindeki 5 bin TL’si yankesicilik yöntemiyle çalındı. Özkan, kampüs güzergahındaki Van Oto Sanayi Sitesinde tamirde olan aracını almak üzere halk otobüsüne bindi. Bu arada tıklım tıklım olan otobüsü fırsat bilen hırsızlar, Özkan’ın arka cebindeki 5 bin TL’yi çaldı.

Yaşanan olayla ilgili mağduriyetini anlatan emekli Süleyman Özkan, aynı güzergah üzerinde benzeri birçok olayın meydana geldiğini belirtti. Otobüslerin doluluğunu fırsat bilen hırsızlar için önlem alınmasını talep eden Özkan, “Oğlumun adına 31 Eylül tarihinde kredi çektim. 3 Kasım tarihinde oto sanayi sitesine gidecektim. Arka cebimde 5 bin TL vardı. Malumunuz üzere kampüs güzergahında çalışan otobüsler ise tıklım tıklım oluyor. Aracım tamirdeydi ve hastam vardı. Para arka cebimdeydi ve halk otobüsü de baya doluydu. Ben emekli maaşımla geçiniyorum. Maddi durumum ise kötüdür” dedi.

“Bankadan oğlumun adına kredi çekmiştim”

Borçlarını ödemek için bankadan kredi çektiklerini ve çektikleri krediyle bir miktar borçlarını öderken, geriye kalan paranın çalındığını ifade eden Özkan, “Büyükşehirde tek emekli maaşıyla geçiniyoruz. Durumumuz kötü olduğu için bankadan oğlumun adına kredi çekmiştim. Çektiğim krediyle bir miktar borçlarımı ödedim. Cebimde olan diğer parayı da çaldılar. Bindiğim halk otobüsünün plakasını bilmiyoruz. Zaten tahmin edemezdim. Otobüse bindiğim gibi sanayiye gittim. Halk otobüslerinin durağına gittim, çoğu araçta kameranın olmadığını söylediler. Durumu emniyete bildirdim. Şu an soruşturma sürüyor” diye konuştu.

“Otobüslerdeki kalabalık hırsızlar için ortam oluşturuyor”

Aynı olayın başkasının başına gelmeden otobüslerdeki yoğunluklara bir çözüm bulunmasını isteyen Özkan, şunları söyledi: “Bu tür çalıntı olaylarına bir çözüm getirilsin. Bu durumdan sadece ben değil, çoğu insan mağdur oluyor. Olay benim başıma geldi başkasının başkasına gelmesin. Özellikle otobüslerdeki yoğunluğa bir çözüm bulmaları gerekiyor. Otobüslerdeki kalabalık hırsızlar için ortam oluşturuyor. Kampüs güzergahında yolculuk yapanlar ve hastaneye gidenlerin bu tür durumlarla sık sık karşılaştığını duyduk.”

Yılmaz Sönmez