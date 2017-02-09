Diyarbakırlı Recep Ersöz, 9 yaşında katarakt ameliyatı oldu. 27 yıl önce olduğu yanlış ameliyat nedeni ile Ersöz, sol gözünü tamamen sağ gözünü de yüzde 90 oranında kaybetti. Gözünü kaybetmesinin ardından bir süre daha okula gitmeye devam eden Ersöz, tahtayı göremediği için okulu bırakmak zorunda kaldı. 14 yaşına geldiğinde babasını kaybeden Ersöz, annesi ile bir başına kaldı. Hayatı boyunca zorluklara göğüs germeye çalışan anne ve oğlu, tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

“Gözümü kaybettikten sonra okula gidemedim”

Yaşadığı zorluklarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki Recep Ersöz, 1993 yılında katarakt ameliyatı olduğunu, yanlış ameliyat nedeni ile gözlerini kaybettiğini söyledi. Ersöz, "Sol gözüm tamamen görmüyor. Sağ gözüm ise yüzde 90 oranında görmüyor. İlkokul 5’e kadar okula gittim. Gözüm nedeni ile okula devam edemedim, tahtadaki yazıları okuyamıyordum. Annem benim hep yanımda oldu. Bütün işlerimi yaptı, bana hem annelik hem de babalık yaptı”"dedi.

"Oğlumdan başka kimsemiz yok"

Recep Ersöz’ün annesi 55 yaşındaki Zeynep Ersöz 55 ise, oğlunun yaklaşık 27 yıl önce ameliyat olduğunu, yanlış ameliyat nedeni ile gözlerini kaybettiğini söyledi. Anne Ersöz, "Oğlum göz ameliyatı oldu. Yanlış ameliyat nedeni ile gözünü kaybetti. Onu her yere götürdük gözü tekrar görsün diye. Tek odalı evde ikimiz tek yaşıyoruz. Göz ameliyatında damarını yanlış kestiler. Çok zor günler geçirdik. Götürdüğümüz başka doktorlar, bu çocuğun hayatı ile oynandığını bize söyledi. O zaman ameliyatı yapan doktor da şu anda hayatta değil, davacı da olmadık. Ben ve oğlum tekiz, başka kimsemiz yok. Çok zor şartlar altında geçimimizi sağlıyoruz. Komşularımız yardım ediyor bazen. Biz yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Recep Ersöz'ün kendisine bağlanan engelli maaşının dışında bir gelirinin olmadığı öğrenildi.

Aydın Yorat

