Yanlış beslenme saçları döküyor!

Saç Ekim Uzmanı Dr. Emrah Çinik, "Bu sorunla baş etmenin birçok yolu bulunmakla beraber saç dökülmelerinin önüne geçmek ancak erken dönemde uygulanacak olan saç mezoterapisi ve PRP tedavisi ile mümkündür. Erkeklerde saç dökülmesinde en sık etken genetik faktörler ve ailesel yatkınlıktır" dedi.

Stres nedeniyle ani saç dökülmesinin, çevresel faktörler, ilaçların yan etkisi ve beslenme alışkanlıkların da saç dökülmesinde etkili olduğunu kaydeden Dr. Çinik, "Erkeklik hormonu dihidro-testosteron (DHT) saç dökülmesinden sorumludur. Dökülme bölgesinde bu hormonun aktivitesinin arttığı gözlenmiştir. Başın ense ve yan bölgesindeki saçlar DHT hormonundan etkilenmez ve genetik olarak dökülmemek üzere kodlanmıştır. Ekildikleri yerlerde de, hayat boyu kalıcı olurlar” diye konuştu.

Saç dökülmesi problemi yaşayanlar için, kişisel görünümünü korumak ve bu sorunla başa çıkmak isteyenlerin bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini belirten Çinik, “Erkeklerde saç kayıplarının (dökülmesinin) tipleri ve sınıflaması: (Bu sınıflamaların dışında saç dökülmeleri olabilir.) Hafif derece kayıp, ön saç çizgisinden başlar (tip 1 ve tip 2). Orta derece kayıp, üstlerden tepeye doğru ilerler (tip 3, tip 4, ve tip 5). İleri derece kayıp, tepeden arkaya doğru iner (tip 6 ve tip 7). Erkeklerde tüm saç dökülmesi tiplerinde saç ekimi yapılabilir. Hafif ve orta derecede saç dökülmelerinde 1 seans saç ekimi yeterli sıklık ve kapama sağlar. İleri derecede olan saç kayıplarında 1 seans saç ekimi kişiyi saçsız görünümden kurtarır ve daha iyi bir görünüm sağlar. Kişi tüm sahaların kapatılmasını ve sıklığın artmasını isterse 2-3 seans saç ekimi yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Başın ense ve yan bölgesindeki saçlar DHT hormonundan etkilenmez ve genetik olarak dökülmemek üzere kodlanmıştır. Ekildikleri yerlerde de, hayat boyu kalıcı olurlar.

Siz de saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız fakat kişisel görünümünüzü korumak ve bu sorunla başa çıkmak istiyorsanız bir an önce harekete geçmelisiniz.

Erkeklerde saç kayıplarının (dökülmesinin) tipleri ve sınıflaması: (Bu sınıflamaların dışında saç dökülmeleri olabilir.) Hafif derece kayıp, ön saç çizgisinden başlar (tip 1 ve tip 2). Orta derece kayıp, üstlerden tepeye doğru ilerler (tip 3, tip 4, ve tip 5). İleri derece kayıp, tepeden arkaya doğru iner (tip 6 ve tip 7). Erkeklerde tüm saç dökülmesi tiplerinde saç ekimi yapılabilir. Hafif ve orta derecede saç dökülmelerinde 1 seans saç ekimi yeterli sıklık ve kapama sağlar. İleri derecede olan saç kayıplarında 1 seans saç ekimi kişiyi saçsız görünümden kurtarır ve daha iyi bir görünüm sağlar.Kişi tüm sahaların kapatılmasını ve sıklığın artmasını isterse 2-3 seans saç ekimi yapılabilir.