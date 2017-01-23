Açıklamada, dün saat 15.30 sıralarında 155 ihbar hattına, 12 ayrı suçtan yakalama emri olduğu tespit edilen zanlı Ş.V.’nin bir evde saklandığı bilgisinin geldiği, şüphelinin yakalanması için çevre güvenliği alınarak evde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Emniyet güçlerinin ihbar edilen adreste yaptıkları arama sırasında, Hamide Yücel isimli kadının aniden fenalaşarak yere düşmesi üzerine, emniyet mensuplarınca 112 unsurları çağrılmış, Hamide Yücel sevk edildiği OFM Hastanesinde vefat etmiştir. Tanzim edilen ölüm raporu, 'bulaşıcı olmayan hastalık' neticesinde 'normal ölüm' olarak belirtilmiştir. Daha sonra Hamide Yücel’in kalp sorunu nedeniyle ameliyat edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu üzücü olay, yapılan bir ihbarı değerlendirirken meydana gelmiş olmakla birlikte, olayda emniyet mensuplarının herhangi bir hizmet kusuru olup olmadığını araştırmak üzere görevlendirme yapılmıştır."