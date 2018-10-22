Yanlış iğne hayatını kararttı, çocuklarını kurtarmak istiyor

Fatma Aba, daha çocuk denecek yaşta, yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yanlış iğne vurulması sonucu engelli kaldı. Bu tarihten itibaren tekerlekli sandalye ve koltuk değneklerine mahkum kalan Aba'nın, yaşadığı talihsiz olay nedeniyle okul hayatı başlamadan sona erdi. Çocukluk çağlarını evinde geçirmek zorunda kalan Aba, 23 yaşında görücü usulü ile evlendi. Evliliği ile hayatında yeni bir sayfa açan Aba'nın bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Mutlu bir evliliği olan Aba'nın hayatı eşinin hayatını kaybetmesiyle tekrar yıkıldı. En büyüğü 10, en küçüğü ise 2 buçuk yaşında babasız kalan çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kalan Aba, bu tarihten itibaren maddi zorluklar yaşamaya başladı.

Sur olayları evlerinden etti

Sur ilçesinde terör örgütü mensuplarınca kazılan çukur ve hendek olayları nedeni ile eşinden kalan evini terk etmek zorunda kalan Aba, çatışmaların sonunda evine gitmek istedi. Teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği evini gören Aba, 3 çocuğu ile bir süre akrabalarında kaldıktan sonra kiralık bir eve çıktı. Hayatının hemen her dönemi zorluklar içinde geçen Fatma Aba, çocuklarının okulu bırakıp çalışmalarını istemelerine rağmen bu duruma izin vermeyerek okumalarını sağladı. İki çocuğu üniversiteye hazırlanan küçük oğlu da 6. sınıfa giden Aba, yetkililerden çocuklarına yardım etmelerini bekliyor.

“Evde bazen yiyecek ekmeğimiz olmuyor”

Yaşadıkları zor günlerle ilgili İHA muhabirine konuşan Fatma Aba, hastalığının çok küçük yaşlarda yanlış iğne yapılması sonucu ortaya çıktığını söyledi. Aba, “Bu tarihten itibaren yürüyememeye başladım. İğne damara denk gelmiş ve sakat kaldım. Yaklaşık 20 sene önce evlendim, 3 çocuğum var. Eşim 9 sene önce vefat etti, o zaman çocuklarımın biri 10 diğeri 9 en küçüğü de 2 buçuk yaşındaydı. Çocuklarıma çok zor baktım. Bazen komşularım yemek gönderdi bazen evde yiyecek ekmeğimiz bile yoktu, çok zor günler geçirdik. Ayağım da tutmuyor, bu durumda olmasaydım çalışır çabalardım çocuklarımı kimseye muhtaç etmezdim. Onlara ben bakabilirdim, ama maalesef bu güç de bende yok. Ben kendi adıma hiçbir şey istemiyorum sadece çocuklarım için istiyorum, 3 çocuğum var ve ben onların iyi bir geleceğe sahip olmalarını istiyorum. Engelli olduğum için bir şey yapamıyorum, ev bizim değil Sur mağduruyuz biz, kaç zamandır kiradayız, yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Evin küçük çocuğu 12 yaşındaki Süleyman Aba ise zor durumda olduklarını belirterek, “Okul masraflarımız da var. Ağabeyim evden bana yiyecek getiriyor, bazen ben kendim götürüyorum okula. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum. Yetkililerin bize yardım etmelerini istiyorum, masraflarımızı karşılamalarını bekliyorum” diye konuştu.

Aydın Yorat