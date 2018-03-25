Yanlış ihbar, ekipleri teyakkuza geçirdi

Olay yerine giden ekipler, tırın yaklaşık iki ay önce meydana gelen trafik kazasından kaldığını belirleyince geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Tunceli-Pülümür karayolunun 30. kilometresinde bir tırın Pülümür Çayı’na uçtuğu yönünde 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar nedeniyle 112, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri hemen hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemelerde tırın yaklaşık iki ay önce meydana gelen trafik kazasından kaldığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler tekrar normale döndü.

Ercan Topaç

