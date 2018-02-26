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Yanlış ilaç kullanımı, tedaviyi uzatıyor

Sincan Belediyesi, hastalık ve gribal enfeksiyonların en yoğun olduğu dönemlerden biri olan kış mevsiminde vatandaşların yanlış ilaç kullanımını engellemek için önemli bir seminer düzenledi.

Yanlış ilaç kullanımı, tedaviyi uzatıyor

26 Şubat 2018 13:53

Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşı bilinçlendirmeye devam ediyor. Lale Konferans salonunda gerçekleşen "Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı öldürüyor" isimli seminerde Gazi Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzman Dr. Osman Karakuş vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.
Hastalıklar kadar bilinçsizce kullanılan ilaçların da sağlık açısından ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu ifade eden Karakuş, gereksiz ilaç kullanılmaması gerektiğini söyledi. Dr. Karakuş, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Antibiyotik kullanımına da değinen Dr. Karakuş, "Vücut yapısının da kendisine göre savunma sistemi var. En küçük bir rahatsızlıkta hekime gitmeden alınan antibiyotikler kişinin vücut yapısının savunma sistemini işlevsiz hale getirebiliyor. Savunma sisteminin halledebileceği bir sıkıntıyı ilaçla halletmek istediğinizde de özellikle çocuklarda bakterilere karşı direnç azalıyor. Ve çocukların vücudu en küçük mikroplarla bile savaşamaz duruma düşüyor. Bu nedenle çok sık ilaç kullanımı yerine sürekli doğal ve dengeli beslenmeyi öneriyoruz” dedi. 

 

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