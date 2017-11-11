Yanlış sipariş yüzünden çıkan silahlı kavga kamerada

Olay Bağcılar'da bir börekçide meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs telefonla börekçiden pide siparişi verdi. Ancak verdiği sipariş yanlış gelince duruma sinirlenen şahıs ve oğlu siparişi getiren çalışanla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken siparişi veren şahıs ve oğlu çalışanı darp etti. Duruma sinirlenen isminin Mustafa olduğu öğrenilen iş yeri çalışanı börekçiye gelerek bıçak aldı ve tekrar olay yerine giderek baba ve oğlu bıçaklayarak kaçtı. Durumu gören şahısın bir yakını da pompalı tüfekle börekçiye gelerek ateş açtı. İlk olarak dışarıdan ateş açan şahıs daha sonra börekçinin içine girerek de ateş açtı. Bu sıra da börekçinin içerisinde bulunan bir kişi saçmalardan kırılan camdan yaralandı. Saldırganı börekçide çalışan şahıslar bıçak ve sopayla engelleyerek dükkanın dışarısına çıkardı. Yaralanan vatandaşlar çevrede bulunanların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de elinde silahla börekçiye gelen şahıs ilk olarak dışarıdan ateş açıyor. Daha sonra içeri girerek ateş açan saldırgan iş yeri çalışanları tarafından bıçak ve sopayla kovalanıyor. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan olay yerinden kaçıyor. İş yeri çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemeler yaparak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.