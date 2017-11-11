Diğer
Kategoriler

Yanlış sipariş yüzünden çıkan silahlı kavga kamerada

Bağcılar'da börekçinin siparişi yanlış getirmesine sinirlenen bir şahıs, dükkanda çalışan şahsı darp etti. Bunun üzerine darp edilen şahıs kendisine vuran şahsı ve oğlunu bıçakladı. Ardından bıçaklanan baba oğlun yakınları börekçiyi pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Olayda dört kişi yaralanırken, tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yanlış sipariş yüzünden çıkan silahlı kavga kamerada

11 Kasım 2017 09:18
Yanlış sipariş yüzünden çıkan silahlı kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay Bağcılar'da bir börekçide meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs telefonla börekçiden pide siparişi verdi. Ancak verdiği sipariş yanlış gelince duruma sinirlenen şahıs ve oğlu siparişi getiren çalışanla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken siparişi veren şahıs ve oğlu çalışanı darp etti. Duruma sinirlenen isminin Mustafa olduğu öğrenilen iş yeri çalışanı börekçiye gelerek bıçak aldı ve tekrar olay yerine giderek baba ve oğlu bıçaklayarak kaçtı. Durumu gören şahısın bir yakını da pompalı tüfekle börekçiye gelerek ateş açtı. İlk olarak dışarıdan ateş açan şahıs daha sonra börekçinin içine girerek de ateş açtı. Bu sıra da börekçinin içerisinde bulunan bir kişi saçmalardan kırılan camdan yaralandı. Saldırganı börekçide çalışan şahıslar bıçak ve sopayla engelleyerek dükkanın dışarısına çıkardı. Yaralanan vatandaşlar çevrede bulunanların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de elinde silahla börekçiye gelen şahıs ilk olarak dışarıdan ateş açıyor. Daha sonra içeri girerek ateş açan saldırgan iş yeri çalışanları tarafından bıçak ve sopayla kovalanıyor. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan olay yerinden kaçıyor. İş yeri çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemeler yaparak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

Etiketler: silahlı kavga, yanlış sipariş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç