Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Yanlış Trump fotoğrafı özür getirdi!

Yanlış Trump fotoğrafı özür getirdi!

Dominik Cumhuriyeti’nde yayın yapan El Nacional, ABD Başkanı Donald Trump’ın fotoğrafı yerine Alec Baldwin’in Trump’ı taklit eden fotoğrafını yayınlaması sebebiyle özür diledi.

Yanlış Trump fotoğrafı özür getirdi!

12 Şubat 2017 16:12

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçildiği günden beri adı uluslararası gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde yayınlanan El Nacional, Cuma günü yayınlanan baskısında “Trump, İsrail’deki yerleşimciler barışın lehine değil diyor” başlıklı haberinde Trump’ın fotoğrafı yerine aktör Alec Baldwin’in Saturday Night Live adlı programda Trump’ı taklit ettiği fotoğrafı kullanmıştı. Gazete, bu yanlışlığın ardından özür dilemek zorunda kaldı. Baldwin’n Trump’ı taklit ettiği fotoğrafın "ABD Başkanı Donald Trump" alt yazısı ile paylaşıldığına dikkat çeken gazete açıklamasında, “Fotoğraf 19’uncu sayfadan yayınlandı ve bu hata çalışanlar tarafından da fark edilmedi. El Nacional, okuyucularından ve herkesten özür diler” ifadelerine yer verdi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!