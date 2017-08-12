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Yanlışlıkla ateş alan tüfekten çıkan kurşun sonu oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi, tarım aracının üzerinde seyir halindeyken elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Yanlışlıkla ateş alan tüfekten çıkan kurşun sonu oldu

12 Ağustos 2017 20:53

Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Pürcü (61) tarlasından pat pat diye tabir edilen tarım aracı ile eve döndüğü sırada elinde taşıdığı av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşunların isabet ettiği Pürcü ağır yaralı olarak yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Pürcü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, savcılıkta soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
 

Etiketler: Ereğli, Zonguldak


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