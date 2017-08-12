Yanlışlıkla ateş alan tüfekten çıkan kurşun sonu oldu

Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Pürcü (61) tarlasından pat pat diye tabir edilen tarım aracı ile eve döndüğü sırada elinde taşıdığı av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşunların isabet ettiği Pürcü ağır yaralı olarak yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Pürcü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, savcılıkta soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç

