Erciş ilçesinde 21 Temmuz 2016 günü bulunan cesetle ilgili çalışmalarını yoğunlaştıran Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin 20 yıl önceki husumete dayandığını ortaya çıkardı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "21 Temmuz 2016 tarihinde saat 07.40 sıralarında ilimiz Erciş ilçesi Haydar Bey Mahallesi Sanayi Caddesi Keresteciler Sitesi yol üzerinde kilim benzeri bir örtüye sarılı vaziyette ölü olarak bulunan ve ilk aşamada açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen maktulün kesici aletle öldürüldüğü ve petrol türevi yanıcı bir madde ile yakıldığı tespit edildi. Faili meçhul cinayet olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, maktulün kilim benzeri bir örtüye sarılı vaziyette bulunmuş olması ve ayakkabılarının da olmaması nedeniyle başka bir yerde öldürüldükten sonra cesedinin bulunduğu yere taşınıp, cesedin bulunduğu yerde yakıldığı değerlendirilmiş" denildi.

Maktul Erciş’e davet edilmiş

Maktulün Erciş’e davet edildiği belirtilen açıklamada, "Meydana gelen kasten öldürme olayının fail/faillerinin tespiti amacıyla detaylı çalışmalara başlanılmış ve maktulün Diyarbakır ilinde ikamet eden M.A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan iki buçuk aylık çalışmalar neticesinde maktul M.A. isimli şahsın, Erciş ilçesinden olayın şüphelilerinden olan F.B. isimli şahıs tarafından yaklaşık 20 yıl önce aralarında yaşanan bir husumetten ötürü Erciş ilçesine otobüs biletini alarak davet ettikten sonra öldürüldüğü, maktule ait cesedin ortadan kaldırılması amacı ile F.B., K.B., M.B. ve M.Ç. isimli şahıslar tarafından Erciş Sanayi Sitesi yakınlarında yakıldığı tespit edildi" ifadeleri kaydedildi.

Kilimin kiraladıkları evden kayıp olduğu ortaya çıktı

Araştırmayı derinleştiren ekipler, maktulün cesedinin sarılı bulunduğu kilim benzeri örtünün yanmamış küçük bir parçasından ve cesedin bulunduğu yerde bulunan ayakkabı izlerinden yola çıkarak yaptıkları çalışmada, cesedin sarılı olduğu örtünün şüphelilerden F.B. isimli şahsın olaydan kısa süre önce eşyalı olarak kiraladığı evden kayıp olduğu, alınan ayakkabı izlerinin ise yine şüphelilerden F.B. ve M.B. isimli şahısların kullandığı ayakkabılardaki izlerle büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini belirledi.



Şüphelilerin evlerinde FETÖ dokümanları ve Dolar ele geçirildi

Olayla ilgili 7 Ekim 2016 günü Erciş ilçesi ve İzmir'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,

"Operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız 9 mm çaplı tabanca, 1 adet el yapımı kısa namlulu kırma olarak tabir edilen av tüfeği, 1 adet uzun namlulu av tüfeği, çok sayıda fişek, 1 adet kelepçe, 1 adet pet şişe içerisinde ateş yakmayı kolaylaştırmak için kullanılan yanıcı jel madde, yaklaşık 25 gram uyuşturucu madde, FETÖ terör örgütüne ait örgütsel dokümanlar, 2 adet birer ABD Doları, olay yerindeki ayak izleri ile benzerlik gösteren 2 adet ayakkabı ele geçirilmiştir. Olayın şüphelileri olan F.B., K.B., M.B. ve M.Ç. isimli şahıslar, 10 Ekim 2016 günü haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş olup, haklarında işlem yapılan şüpheliler tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkez ve ilçelerinde huzurlu ve güvenli bir ortamın sürdürülmesi için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."