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Yanmış Tencere - Tava Nasıl Temizlenir?

Mutfakta ocağın üzerinde unutulmuş bir tencere, dibi tutan bir pilav kabusunuz olabilir.

Yanmış Tencere - Tava Nasıl Temizlenir?

02 Ocak 2017 17:59

Sakın ufacık bir sorunu hele ki çözümü olan yanmış bir tencere yanmış bir tava sorununu dert etmeyin. Çözümü çok basit. İşte sizin için derlediğimiz yanmış tencereyi temizlemenin en kolay yolu. Yanmış tavalarınızı eski haline getirmenin en basit yolu…

Bulaşık Makinası Deterjanı Kullanarak

Bu yöntem özellikle dibinde kalın bir tabaka halinde yanık olan tencerelerde etkilidir. Her türlü yemek yanığında ve her cins tencerede uygulanabilir. Toz çamaşır makinası deterjanı da kullanabilirsiniz.

Tencereye yanık kısmı birkaç santim geçecek miktarda su ekleyin.
Tablet şeklindeki bulaşık makinası deterjanı koyun. ( Veya 2 çorba kaşığı toz çamaşır deterjanı da kullanabilirsiniz)

10 dakika kaynatın.
Birkaç saat veya bir gece bekletin.
Sonra kenarından spatüla ile oynatın, yanık tabaka blok halinda kalkacaktır.
Karbonat Kullanarak
Bu yöntem dibi hafif yanmış tavalarda ve tencerelerde etkilidir.

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