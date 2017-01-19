Avrupa ülkeleri arasında diyabetin dört kat hızlı artış gösterdiği ülke olan Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu” 20-22 Ocak tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek. Türkiye’de sayısı 11 milyonu bulan şeker hastalarının hayatını kolaylaştıracak, 'yapay pankreas' da denilen hibrit pompa gibi son teknoloji ürünlerinin tanıtılacağı ve yeni tedavi yöntemlerinin konuşulacağı sempozyuma uluslararası katılım olacak.

Yüzde 60, şeker hastası olduğunu bilmiyor

Her altı saniyede bir kişinin diyabet hastalığından hayatını kaybettiğine ve küresel sağlık harcamalarının yüzde 12’sinin diyabete harcandığına dikkat çeken sempozyum başkanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, “Türkiye’de diyabet hastalarının yüzde 60’ı şeker hastası olduğunun farkında bile değil. Hastalıkla ilgili tedavi seçenekleri giderek artsa da, hastalığın önlenmesi ve glisemik kontrol açısından hala hedeflediğimiz yere ulaşabilmiş değiliz” dedi. Sempozyum başkanlığını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Damla Gökşen’le birlikte yürüten Dağdelen, IDF Diyabet Atlası tahminlerine göre, tüm dünyada 11 yetişkinden birinin diyabetli, 542 bin çocuğun ise tip-1 diyabet hastası olduğuna vurgu yaptı.

Teknolojik gelişmeler anlatılacak

Türkiye'de erişkin popülasyonun yaklaşık yüzde 18’inin obez olduğunu ve aynı popülasyonda yaklaşık 11 milyon kişinin diyabet hastası olduğunu kaydeden Dağdelen, "Diyabet hastalarında kalp krizi, felç, böbrek hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi hayati fonksiyonlarında ciddi değişimler olmaktadır. Diyabet tedavisi giderek daha karmaşık hale geliyor. 1923 Nobel'ini kazandıran insülinin keşfinden bu yana, diyabetolojiyi o kadar etkili değiştirebilecek bir keşif henüz gerçekleşmedi. Özellikle son 10 yılda, diyabetle mücadelemizi kolaylaştıracak çok önemli teknolojiler geliştirildi. Yeni glukoz ölçüm yöntemleri, insülin infüzyon sistemleri, kapalı devre uygulamalar aslında hep diyabetle mücadelemizi iyileştirmek, verimimizi artırmak için tasarlandı. Fakat diyabet teknolojileri de giderek karmaşıklaşıyor. Çocuk ve erişkin endokrin uzmanları olarak, Türkiye’de ilk kez bir araya gelip diyabet tanı ve tedavisinde kullanabileceğimiz teknolojik gelişmeleri gözden geçirmek istedik” diye konuştu.

"Avrupa ülkelerinden dört kat hızlı ilerliyor"

'Yapay pankreas' da denilen ve diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak hibrit pompaların ve yeni teknoloji sensörlü şeker ölçüm cihazlarının tanıtımının da yapılacağı sempozyuma uluslararası katılım da gerçekleşecek. Prof. Dr. Dağdelen, “Türkiye’de şeker hastalığı, Avrupa ülkelerine göre dört kat hızlı ilerliyor. Üstelik tüm bu verilere rağmen tanı konulmuş diyabet hastaları, hastalıklarını kontrol etmekte de yetersiz kalıyor. Ne yazık ki, Türkiye’de SGK’nın açıkladığı rakamlara göre, sağlık için harcanan her 4 liradan 1 lirası diyabet hastalığının tedavisi için harcanıyor” ifadelerini kullandı.

20-22 Ocak'ta düzenlenecek

Swissotel Büyük Efes’te, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalları ile Türk Diyabet Vakfı ve Türkiye Çocuk Endokrinolojisi ile Diyabet Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu 20-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.