''Eğer Cumhuriyetçi aday Donald Trump başkanlık yarışını kaybederse son 12 yıldır yaptığı ciddi tahminlerde ilk kez "İnternet İnsan" denilen bu sistem, yanılacak'' beklentileri içine girenler büyük şok yaşadı. Hillary Clinton'a fark atan Trump, ABD'nin 45. başkanı oldu.

OBAMA'DAN DAHA ŞANSLI GÖSTERMİŞTİ

Google, Facebook, Twitter ve Youtube dahil olmak üzere bir çok internet sistemindeki bilgileri kullanarak işlem yapan Hintli yapay zeka, Cumhuriyetçi Trump'ı Barack Obama'nın 2005 yılındaki seçimlerde olduğundan daha şanslı göstermişti.

ANKETLERDE CLİNTON ÖNDEYDİ

Yapay Zeka sisteminin bu tahmini ABD'li medyayı ve vatandaşları şaşırtmıştı ancak yapay zeka 4. kez de yanılmayarak seçim sonuçlarını doğru bildi.(Ahmet Aydemir)

Türkiye Gazetesi / Ahmet Aydemir